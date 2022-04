Un bilancio ufficiale delle vittime e dei feriti non è stato ancora diffuso ma si teme che ci siano diversi morti dopo l’esplosione che questa notte si è verificata in una discoteca di Baku, capitale dell’Azerbaigian. "Secondo i rapporti preliminari, diverse persone sono rimaste uccise e ferite nell'incidente", ha scritto in un comunicato il ministero delle Situazioni di emergenza il quale afferma di aver "ricevuto informazioni su un'esplosione in una struttura in Tarlan Aliyarbeyov Street" alle 3:00 (l'1:00 in Italia).

Sono in corso le operazioni di soccorso e ricerca mentre l’incendio che si è sviluppato nel locale è stato spento.

