Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dall’esplosione di venerdì scorso a L’Avana nell’hotel Saratoga. Dagli ultimi aggiornamenti forniti dal governo cubano i morti sono 27, i feriti 81, di cui 37 sono ancora in ospedale. Hanno ricevuto la visita del presidente Miguel Díaz-Canel che li ha incoraggiati con frasi come “forza, ne usciremo”.

Proseguono intanto i lavori per rimuovere le macerie: ci sono persone che risultano disperse e forse sono rimaste intrappolate dopo i crolli.

La tragedia, hanno rimarcato le autorità, non è dovuta a una bomba ma a una fuga di gas sulle cui cause sono in corso ulteriori accertamenti.

