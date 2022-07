Scade oggi, 31 luglio, il termine entro il quale gli elettori italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe italiana residenti all’estero) possono scegliere di votare in Italia al proprio comune di iscrizione AIRE, oppure via posta per le elezioni del prossimo 25 settembre, comunicando per iscritto la propria decisione al Consolato.

La comunicazione può essere riportata su carta semplice e deve indicare nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell'elettore, con allegata la copia di un documento di identità del dichiarante.

Chi voterà in Italia riceverà dal Comune la cartolina-avviso. Si ricorda che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio sostenute, ma si ha diritto ad agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo chi risiede in Paesi in cui non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza ha diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

In caso di voto per corrispondenza, si riceverà il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.

