Mentre era in attesa di essere giustiziato in carcere in California, Rodney James Alcala è morto in ospedale dopo una lunga malattia.

Conosciuto come uno dei più feroci serial killer della storia americana, il 77enne era stato soprannominato “Dating Game Killer” per la sua partecipazione, anni fa, al noto show televisivo “The Dating Game”. Le sue vittime, dagli anni Settanta, sono state almeno 130.

La condanna alla pena di morte emessa nel 2010 si riferisce però solo a cinque episodi portati a termine in California tra il 1977 e il 1979, compreso anche quello di una 12enne. Nel 2013 un’altra sentenza gli ha inflitto 25 anni di carcere per aver ammesso di essere il colpevole di due omicidi avvenuti a New York.

Alcala, malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale di San Joaquin Valley.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata