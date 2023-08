Lutto nel mondo del web per la morte di Cheems, il “cane dei meme” famoso in tutto il mondo. La star dei social, che su Instagram contava quasi 700mila follower, aveva 12 anni e da tempo soffriva di problemi di salute.

Conosciuto anche come “Ball Ball”, il popolarissimo Shiba Inu ha fatto innamorare i fan con le sue foto, diventate virali per le espressioni simpatiche e spesso stravaganti, usate per creare vignette divertenti e sticker.

A dare la notizia i suoi padroni, con un annuncio nella pagina Instagram ufficiale: «Ball Ball si è addormentato durante il suo ultimo intervento chirurgico. Volevamo organizzare la chemioterapia o altre possibili cure ma ormai è troppo tardi».

«Non siate tristi – continua il messaggio – e ricordate la gioia che ha portato al mondo. Un cane con la faccia tonda e sorridente che ha aiutato molte persone durante la pandemia. Ma ora la sua missione è completata. Ora sta correndo in cielo e mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici», continua la coppia che ha condiviso con lui anni indimenticabili tra foto e risate.

«Mi manchi già Ball Ball», scrive un utente. «Ti vorrò per sempre bene», scrive un’altra fan. E i messaggi, in poco tempo, hanno superato i 10mila commenti.

