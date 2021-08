Gli occhi del mondo puntati sull’Afghanistan, tornato sotto l’egida del regime talebano dopo il ritiro delle truppe Usa e occidentali. Le notizie che arrivano da Kabul sono sempre più choccanti.

L’aeroporto della capitale continua a essere preso d’assalto dalla popolazione, nel disperato – quanto vano – tentativo di trovare un imbarco a bordo degli ultimi aerei occidentali in partenza, con i miliziani che non esitano ad aprire il fuoco per disperdere la folla assiepata attorno allo scalo.

E i reporter di Skynews hanno riferito di molte donne che hanno letteralmente lanciato i propri bambini oltre il filo spinato, chiedendo ai soldati occidentali di prenderli con loro, per portarli lontano.

"E' stato orribile”, riferisce un alto ufficiale afghano, testimone dell’accaduto. “Alcuni bimbi – ha aggiunto -.sono anche rimasti impigliati nel filo spinato".

Le richieste d’aiuto sono arrivate, da quanto si apprende, ai soldati britannici. Ma il segretario alla Difesa di Londra, Ben Wallace, ha commentato: “Nessun bambino non accompagnato sarà portato fuori dall'Afghanistan.

Il ministro ha infatti chiarito che il governo semplicemente "non può prendersi in carico un minore solo", aggiungendo che i bambini saranno comunque assistiti insieme alle loro famiglie.

