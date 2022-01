Bufera sul Papa emerito Benedetto XVI, accusato di non aver messo fine agli abusi di un sacerdote della sua diocesi, nonostante ne fosse a conoscenza.

Ne dà notizia il settimanale tedesco Die Zeit, secondo cui esiste un decreto extragiudiziale del tribunale ecclesiastico dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga del 2016 che critica il comportamento degli altri prelati che non hanno fermato l’operato di Peter H., ecclesiastico accusato di 23 casi di abusi sessuali su minori tra gli 8 e i 16 anni tra il 1976 e il 1993.

Tra questi alti prelati che hanno taciuto pur sapendo c’è anche Joseph Ratzinger, arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al 1982.

Il Papa emerito e i vicari generali “non sono stati all’altezza delle loro responsabilità verso i giovani e i bambini affidati alle loro cure pastorali”, riporta il documento.

Nel testo si legge anche che il sacerdote Peter H. si era macchiato di abusi nella diocesi di Essen, proseguendo poi in quella di Monaco, e che Ratzinger ne era al corrente.

"Il cardinale Joseph Ratzinger aveva accettato Peter H. con piena conoscenza dei fatti", è scritto nel documento. Nel 2016 i giudici ecclesiastici hanno deciso di punire Peter H. con un pagamento di tre mesi di stipendio alla Fondazione per bambini Tabaluga. Inoltre, in pensione, non gli è stato più permesso di esercitare il sacerdozio. Gli è stata risparmiata invece la massima pena, cioè la destituzione dal clero.

