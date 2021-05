Proseguono gli scontri in Medioriente, con il numero complessivo di razzi lanciati finora da Gaza verso Israele che è salito nella nottata a 3.750. Lo ha reso noto il portavoce militare. Di questi, ha aggiunto, 550 erano difettosi e sono caduti all'interno della Striscia.

Il sistema di difesa israeliano Iron Dome, secondo il portavoce, continua a garantire la incolumità dei civili israeliani. Ha intercettato in media il 90 per cento dei razzi che rischiavano di esplodere in centri abitati.

Il bilancio dei continui bombardamenti israeliani a Gaza è tragico: in dieci giorni sono rimasti uccisi 219 palestinesi, di cui 63 bambini, 36 donne e 16 anziani. Lo ha reso noto il ministero della sanità di Hamas.

Il numero dei feriti è intanto salito a 1530.

