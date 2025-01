Brad Pitt perdutamente innamorato di lei, senza mai averla conosciuta dal vivo. Una donna francese di 53 anni è caduta nella trappola del “romance scam”, la truffa amorosa, e si era convinta che l’attore di Hollywood si fosse invaghito di lei, una perfetta sconosciuta.

La vittima, ha raccontato in un’intervista in un programma di TF1, era stata contattata su Facebook dalla sedicente madre del sex symbol a febbraio 2023. Lo stesso “attore” le aveva prima scritto, poi aveva iniziato a inviarle dei video generati dall'intelligenza artificiale. Lei, sposata, ci era cascata per mesi: era ormai sicura di avere una relazione con Brad Pitt.

Tanto che aveva deciso di divorziare dal marito, separazione a seguito della quale le erano stati riconosciuti ben 800.000 euro. Il truffatore a quel punto aveva alzato il livello: con tanto di foto e video, sempre generati dall’AI, che ritraevano Brad Pitt in stanze d’ospedale, le ha raccontato di essere affetto da un cancro al rene e di aver bisogno di soldi per curarsi.

I suoi, di soldi, non poteva usarli, perché temporaneamente bloccati nelle pratiche di divorzio con Angelina Jolie. La donna ha iniziato ad aprire gli occhi solo quando hanno iniziato a circolare le foto della nuova fiamma di Brad Pitt, Ines de Ramon. Così ha sporto denuncia, ma del truffatore ancora nessuna traccia. Lei invece si trova attualmente in cura in una clinica per affrontare una grave depressione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata