I giudici del tribunale di Istanbul hanno confermato l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu nell'ambito dell'indagine per "corruzione". Lo riferisce Anadolu.

Imamoglu era in custodia da mercoledì in base a varie accuse, oltre a quella per "corruzione" c’è anche quella di "favoreggiamento al terrorismo".

Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha intanto annunciato su X che la scorsa notte sono state arrestate almeno 323 persone durante le manifestazioni a supporto del sindaco di Istanbul. Alcuni manifestanti, ha riferito, hanno gettato acido contro un agente di polizia.

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si sono verificati non solo a Istanbul, anche ad Ankara e Smirne. Già durante le manifestazioni del giorno precedente la polizia aveva arrestato 343 persone a Istanbul e in altre città turche.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata