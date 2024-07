Dichiarato colpevole di omicidio colposo per grave negligenza, un promotore di tecniche di medicina alternativa è stato condannato dopo che una donna diabetica è morta per complicazioni mediche durante un workshop di "terapia degli schiaffi" nel Regno Unito.

Hongchi Xiao, 60 anni, di Cloudbreak (California), è stato processato a Winchester, Inghilterra meridionale. Era stato accusato a novembre in relazione al decesso di Danielle Carr-Gomm, 71 anni, che stava prendendo parte a una sessione in un hotel per aiutarla con il diabete nell'ottobre 2016.

La pensionata partecipava a un workshop di "paida lajin", che prevede che i pazienti vengano schiaffeggiati o si schiaffeggino ripetutamente.

Secondo i pubblici ministeri, il guaritore alternativo ha violato il suo dovere nei confronti della donna, non avendo adottato misure ragionevoli per garantire assistenza quando soffriva di una "crisi medica", ovvero chetoacidosi. Il capo della divisione speciale per i crimini della Crown Prosecution, Rosemary Ainslie, ha affermato che «Hongchi Xiao sapeva che le conseguenze della decisione di Danielle Carr-Gomm di smettere di prendere l'insulina potevano essere fatali, l'aveva già visto prima» e «la sua incapacità di adottare misure ragionevoli per aiutare la signora Carr-Gomm ha contribuito sostanzialmente alla sua morte».

Hongchi Xiao era stato già processato in Australia per la morte di un bambino di sei anni i cui genitori, clienti delle sue "terapie", avevano smesso di somministrargli insulina.

(Unioneonline/s.s.)

