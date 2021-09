Nove sparatorie nella notte a Chicago, che da sempre è considerata una delle città più violente degli Stati Uniti d’America.

Il bilancio complessivo e provvisorio, riferisce la Polizia, è di almeno 13 persone ferite. Tra di loro un bambino di 4 anni, che è stato portato in ospedale in condizioni critiche. Il piccolo era a casa quando è stato raggiunto da due proiettili alla testa, i colpi sono stati esplosi dall’esterno e sono penetrati nell’abitazione attraverso la finestra.

Altri sette feriti sono stati registrati in altrettante sparatorie, mentre in quella più intensa della notte sono cinque le persone finite in ospedale. Si tratta di due uomini e tre donne colpiti da un automobilista mentre erano in mezzo alla folla. Sono tutti in condizioni non critiche.

(Unioneonline/L)

