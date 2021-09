I talebani hanno sparato a Kabul per disperdere una manifestazione di protesta contro il Pakistan, che ha aiutato i miliziani nella conquista della valle del Panshir.

E’ quanto rivelano alcune fonti giornalistiche sul posto.

Alla manifestazione, organizzata davanti all’ambasciata pachistana, hanno partecipato centinaia di persone, in maggioranza donne.

Nelle foto di ToloNews si vedono in prima fila diverse donne che reggono uno striscione e gridano rabbiosamente slogan di protesta contro il Pakistan, accusato di appoggiare il regime talebano.

In un altro breve filmato si vede della gente fuggire mentre in sottofondo si sentono spari e raffiche.

Gli spari dei talebani, affermano alcuni testimoni, erano diretti in aria.

Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken, in una conferenza stampa in Qatar, ha dichiarato che i talebani hanno rinnovato la promessa di consentire agli afghani di partire liberamente, dopo il diffondersi di timori per una serie di voli charter bloccati a Kabul.

I talebani hanno detto agli Stati Uniti che "lasceranno partire liberamente le persone in possesso dei documenti di viaggio, ci aspettiamo che si attengano a questo", ha detto Blinken.

