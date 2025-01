Donald Trump è stato condannato al processo per il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Ma non andrà in carcere né pagherà multe.

Lo ha detto il giudice Juan Merchan spiegando, subito dopo la lettura della sentenza, che la decisione è stata determinata dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca. «Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale», ha aggiunto il giudice, augurandogli «buona fortuna per il secondo mandato».

Una condanna che comunque macchia la fedina penale del presidente eletto, che si insedia alla Casa Bianca tra dieci giorni come primo presidente “felon”, criminale.

La giuria lo ha ritenuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione. Il tycoon, che ha partecipato all'udienza per la sentenza in videocollegamento, accanto al suo legale Todd Blanche, secondo le accuse ha falsificato la contabilità aziendale per occultare il pagamento del silenzio di Stormy Daniels su una notte di sesso.

«Questo caso è stata una brutta esperienza e un fallimento del sistema giudiziario di New York», il commento di Trump. «Sono innocente, è stata una caccia alle streghe politica per danneggiare la mia reputazione».

