L'ex presidente Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una febbre alta. È quanto riportano le tv americane citando alcune fonti, secondo le quali al momento «la situazione non è grave».

Clinton, riporta Cnn, è stato portato in ospedale al Georgetown University Medical center, a Washington, in via precauzionale. L'ex presidente sarà sottoposto a degli esami e sarà sotto osservazione.

«Sta bene», riferiscono alcuni collaboratori di Clinton a Cnn. «È di buon umore», afferma il suo portavoce.

(Unioneonline/v.l.)

