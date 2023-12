Se non ci fosse Donald Trump forse Joe Biden non correrebbe per il 2024.

Lo ha dichiarato proprio il presidente americano: «Non so me mi ricandiderei», ha detto parlando ad un evento di raccolta fondi a Boston. E sempre riferendosi al suo predecessore: «Non possiamo lasciarlo vincere» perché il tycoon rappresenta «un forte rischio per la democrazia americana».

Donald Trump «non si è presentato al mio primo insediamento, il che non posso dire sia stata una delusione, ma suppongo che non si presenterà neanche al prossimo».

L’ex numero uno della Casa Bianca intanto risponde alle accuse di diversi giornali americani, secondo cui se tornerà a Washington trasformerà la presidenza in una dittatura. «Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare», ha affermato in un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News.

«Sono i democratici che abusano del loro potere non io», ha poi corretto il tiro, sottolineando che il primo giorno alla Casa Bianca riprenderà le politiche del suo primo mandato.

