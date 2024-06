McDonald's ha annunciato che eliminerà il sistema d'intelligenza artificiale dai suoi ristoranti “drive-through” negli Stati Uniti, dopo che una serie di ordini bizzarri - dal bacon sul gelato a centinaia di crocchette di pollo - sono diventati virali sui social media.

«Dopo un'attenta revisione, McDonald's ha deciso di terminare la partnership globale con IBM sul sistema AOT (Automated Order Taking)», ha affermato la catena di fast-food in una nota nella quale tuttavia ha espresso «fiducia» sul fatto che questo tipo di tecnologia «farà parte del futuro dei nostri ristoranti».

Il sistema è stato criticato sin dall'inizio per il timore che potesse togliere lavoro a degli esseri umani, evidentemente rimpiazzare dei commessi in carne ed ossa non è così semplice. Tra gli ordini sbagliati più divertenti condivisi online, il video, che ha 30.000 visualizzazioni su TikTok, una giovane donna che diventa sempre più esasperata nel cercare di convincere l'intelligenza artificiale che vuole un gelato al caramello, ma l’AI continua invece ad aggiungere burro.

In un altro, che ha 360.000 visualizzazioni, una persona afferma che il suo ordine è stato confuso con quello effettuato da qualcun altro, con il risultato che alla fine le sono stati addebitati «nove bicchieri di tè».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata