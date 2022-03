Tragedia in Colombia.

Un turista italiano, in vacanza nell'arcipelago di San Andrés, nel Mar dei Caraibi, è stato ferito mortalmente da uno squalo.

Il 56enne, originario di Roseto Degli Abruzzi, stava nuotando vicino a una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato assalito dal predatore che lo ha colpito a una gamba. Richiamate dalle urla, alcune persone sono accorse riuscendo a recuperare la vittima che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto per dissanguamento.

La zona, quanto a popolazione di squali, è la seconda per importanza al mondo.

L'Ente per lo Sviluppo sostenibile dell'Arcipelago di San Andrés (CORALINA), ha precisato che "in base ai video che circolano sui social è stato possibile identificare che nella zona dell'incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier), la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale". Un residente del settore, stando a quanto riporta lo stesso ente, “aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata