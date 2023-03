In un drammatico incidente avvenuto in Bangladesh 19 persone hanno perso la vita, altre 25 sono rimaste ferite.

Un autobus, nel distretto meridionale di Shibchar, ha sfondato una recinzione autostradale ed è finito in un fosso dopo che il conducente – da una prima ricostruzione – ne ha perso il controllo per circostanze in via di accertamento.

Gli incidenti stradali sono frequenti in Bangladesh a causa di veicoli e strade vecchi e in cattivo stato di manutenzione, nonché di conducenti scarsamente addestrati.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata