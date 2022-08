Entra in vigore in Scozia il Period Products Act, legge con cui si garantisce la presenza obbligatoria di prodotti mestruali gratuiti nei luoghi pubblici e con cui si garantiscono grauitamente assorbenti o prodotti per il ciclo mestruale.

Si tratta del primo provvedimento del genere al mondo e fa seguito a un decreto già adottato nel 2020, ma sinora mai convertito in legge dal Parlamento.

Dallo scorso 15 agosto, invece, le donne che avranno bisogno di prodotti mestruali potranno ottenerli senza spendere soldi propri. Una misura che mira a combattere la cosiddetta “period poverty”, ovvero l’impossibilità economica di alcune ragazze di acquistare i prodotti per il ciclo mestruale.

“Mentre il carovita avanza – ha detto la promotrice della legge Monica Lennon – il Period Products Act diventa un lume di speranza che mostra quello che si può ottenere quando la politica si unisce per il bene comune delle persone”.

(Unioneonline/l.f.)

