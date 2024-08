«La situazione è preoccupante» ma «la missione rimane». Lo dice il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, parlando del dispiegamento in Libano del contingente italiano che dal 2 agosto è passato sotto il comando della Brigata Sassari.

«Continuiamo a essere operativi», spiega Tenenti, «le cose non sono cambiate se non per il maggior livello di attenzione. Continuano gli scontri a fuoco, così come accade ormai da dieci mesi, ma le attività non sono cambiate».

Se mai ci fossero condizioni tali da pensare a un ritiro della missione, prosegue il portavoce, «sarebbe il consiglio di sicurezza a prendere l'eventuale decisione, anche se ogni Paese è libero di rientrare».

L'allerta, aggiunge, «è adeguata al momento che stiamo vivendo. Le alte tensioni legate agli eventi delle ultime settimane hanno innalzato i contrasti regionali. Al momento, però, niente sta cambiando nella missione, le attività restano uguali e noi continuiamo a restare operativi».

Il comandante della Sassari, generale Stefano Messina, è a capo di un contingente di 3500 caschi blu, del quale fanno parte 1000 militari italiani, per la metà sassarini.

I 500 sassarini appartengono al 151° Reggimento, al 5° genio guastatori, al logistico e al 45° Reparto Comando e Supporti Tattici. Svolgeranno il loro mandato di sei mesi in un momento di grandissima tensione in Medioriente, con il rischio di estensione del conflitto e di escalation mai così alto.

Questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollecitato i connazionali a lasciare il Paese il prima possibile.

