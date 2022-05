Atto vandalico contro la Gioconda, il quadro più famoso del mondo esposto al museo del Louvre e Parigi. Un uomo ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge l’opera gridando frasi sulla “salvezza del pianeta” prima di essere espulso dagli addetti alla sicurezza.

L’imbrattatore indossava una parrucca, sistemata non troppo bene sulla testa, e spingeva una sedia a rotelle sulla quale probabilmente era seduto prima di passare all’azione. Si pensa che, essendosi presentato con quella apparente condizione di handicap, gli sia stato consentito di avvicinarsi indisturbato con il pacco che conteneva la torta.

Un gesto che ha dei precedenti: nell'agosto 2011, una donna russa aveva lanciato una tazza da tè contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, anche in quel caso il quadro non aveva riportato danni. Così come nel 1956, quando un folle era entrato al Louvre e aveva gettato dell'acido contro il quadro. Mentre il vetro di protezione si era infranto quando un boliviano aveva scagliato una pietra e il dipinto era rimasto danneggiato in un angolo.

