Un uomo di 31 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dopo aver tentato di dirottare un volo nazionale partito dal Messico e diretto negli Stati Uniti: lo hanno reso noto le autorità.

L'aereo, un Airbus A320, era decollato intorno alle 7:17 ora locale dalla città di Leon nello stato del Guanajuato (centro) ed era diretto verso la città nord-occidentale di Tijuana, ma ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Guadalajara dopo circa 45 minuti di volo.

«Un soggetto ha aggredito un assistente di volo e ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio per dirottare il volo verso gli Stati Uniti», si legge in un comunicato della Segreteria per la sicurezza e la protezione civile. Tuttavia, i membri dell'equipaggio sono stati in grado di immobilizzare l'uomo, che secondo quanto riferito viaggiava con la sua famiglia.

Secondo quanto riferito dall'operatore di volo Volaris, «l'aggressore ha detto che un parente stretto era stato rapito e, al momento del decollo da Leon, è stato minacciato di essere ucciso se fosse andato a Tijuana».

Dopo l'arresto, il volo ha ripreso il suo viaggio verso Tijuana.

(Unioneonline)

