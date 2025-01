«L'Italia è in discussioni avanzate con la Space X di Elon Musk per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, tramite il sistema Starlink, con un'operazione del valore di 1,5 miliardi di euro». L’indiscrezione riportata da Bloomberg in concomitanza con la visita della premier Giorgia Meloni nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago ha innescato un’aspra polemica politica.

Nel mirino delle opposizioni è infatti finita la presunta decisione del Governo di intavolare trattative con il colosso del magnate in sordina e senza interpellare il Parlamento.

Dopo i primi sobbollimenti, Palazzo Chigi ha smentito che siano già stati sottoscritti accordi («solo interlocuzioni»), mentre Musk su X conferma: «Pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura e avanzata!». E il centrosinistra attacca: «Non pensi di cavarsela con qualche riga affidata alle agenzie di stampa e ai giornali amici. Giorgia Meloni e il suo governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk. Se 1.5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia noi non ci stiamo, l'Italia non si svende», il commento della segretaria del Pd Elly Schlein.

Sulla stessa lunghezza d’onda il leader del M5S Giuseppe Conte: «I patrioti al Governo stanno mettendo la nostra sicurezza nazionale nelle mani di Musk alla modica cifra di 1,5 miliardi pubblici? Alla Presidente Meloni e a tutto il Governo chiediamo immediata trasparenza di fronte al Parlamento sulle insistenti indiscrezioni di stampa di queste ore. Si tratta di questioni della massima rilevanza: tutela delle nostre aziende, protezione dei dati personali, della privacy, della identità personale, cybersicurezza. E tante altre questioni che coinvolgono direttamente la qualità dei nostri processi democratici. Tutto questo – conclude Conte – può essere deciso sulla base di rapporti personali tra la nostra Premier e uno degli aspiranti padroni del mondo?».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata