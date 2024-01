Buon compleanno a Michelle Obama, l’ex first lady compie oggi sessant’anni.

Divenuta negli anni icona e punto di riferimento per le donne afroamericane (e non solo) che lottano per realizzarsi, sono in tanti a volerla candidata dem alle presidenziali del 2024. Ma, per il momento, non sembra affatto intenzionata.

Tra le donne più popolari d'America, Michelle ha ribaltato l'immagine stereotipata della figura della first lady: dai pantaloncini corti sfoggiati a bordo dell'Air Force One e mentre visita il Grand Canyon, agli audaci colori dei suoi abiti dalle braccia perennemente scoperte fino alle apparizioni in tv ballando e facendo flessioni per promuovere la sua campagna contro l'obesità.

Michelle e Barack Obama nel 2009 (Ansa)

Al secolo Michelle LaVaughn Robinson, nata a Chicago nel 1964, si laureò alla Princeton University e poi nella prestigiosa Harvard Law School. Tornata a Chicago, divenne avvocato associato nella società di rappresentanze legali Sidley Austin. Ed è qui che conobbe e si innamorò di un giovane stagista, un certo Barack Obama. Si sposarono nell'ottobre 1992 e hanno avuto due figlie, Malia Ann e Sasha.

Oratrice carismatica e donna di straordinario talento, c’è anche “ciclone” Michelle dietro la vittoria del marito prima al Senato dell’Illinois, poi al Congresso e infine alle presidenziali del 2008.

Nel 2018 ha pubblicato Becoming, un vero e proprio caso editoriale, tradotto in 30 lingue, che ha venduto circa 10 milioni di copie. Nel 2022 è uscito La luce che è in noi. Di recente ha lanciato un’azienda di cibo sano per bambini, sua battaglia dai tempi della Casa Bianca.

