"Siamo disponibili a fare la seconda dose ai turisti in vacanza in Veneto, vogliamo essere degli apripista in questo".

Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia, facendo sapere che la questione sarà discussa oggi dalle Regioni. "Noi vogliamo fare le seconde dosi, non solo agli italiani - puntualizza - ma anche agli stranieri, se ci autorizzano".

In Veneto la campagna vaccinale sembra procedere senza intoppi, al punto che la Regione "mette a disposizione 2mila posti in più".

Zaia sottolinea che tra prenotati e vaccinati "si è arrivati ad una copertura del 78% nella fascia 60-69 anni, al 65% in quella 50-59 e al 41% in quella 40-49".

Ricorda poi che nella fascia degli ultra80enni i vaccinati sono il 97,4%, il quella seguente dei 70-79 dell'83,7%. Quanto alla fascia 60-69, ora al 78%, il governatore immagina di chiudere "all'80%".

"Sono partite le vaccinazioni aziendali, per classi di età, non per azienda", annuncia ancora il Presidente del Veneto. "Stamane mi sono arrivate ad esempio le foto dei vaccini alla Aermec e alla Riello a Verona - aggiunge -. Hanno già 4mila prenotati. Credo sia una bella azione che le aziende hanno deciso di fare. Si sta facendo – conclude - un bel lavoro di squadra".

