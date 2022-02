Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715. alto il numero delle vittime che supera le 400 unità, sono 427 per la precisione contro le 349 di ieri.

Con 1.246.987 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano 478.314), il tasso di positività cala al 10,7% contro il 12,1% del precedente bollettino.

Si alleggerisce ancora la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva troviamo 1.549 pazienti, 35 in meno rispetto a ieri con 107 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi in area medica sono invece 19.873, in calo di 40 unità rispetto al dato di ieri.

Dall'inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.925. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983 con un incremento di 248.971 rispetto a ieri.

