Pesanti disagi a Palermo per un violento nubifragio che si è abbattuto in nottata sul capoluogo siciliano.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire 27 volte in tre ore per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi.

Gli interventi hanno interessato soprattutto la zona di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all'ospedale Buccheri La Ferla.

Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio. I vigili del fuoco da questa mattina sono inoltre impegnati ad eseguire oltre 30 servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni d'acqua e la presenza di crepe.

Ieri la Protezione Civile aveva diramato un'allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali.

(Unioneonline/D)

