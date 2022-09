Abusata in hotel dal suo allenatore.

La denuncia è di una nuotatrice 15enne friulana, impegnata in gare di nuoto di livello nazionale. Secondo il suo racconto, durante una trasferta a Roma con il resto della squadra, il suo coach di 26 anni l'avrebbe invitata nella sua stanza. Qui l’avrebbe molestata, tentando di spogliarla e di palpeggiarla finché lei non è scappata. Al rientro a casa la giovane si è sfogata con i genitori, che hanno sporto denuncia alla Polizia.

Raccolte le testimonianze anche degli altri componenti della squadra, ieri si è svolto l'incidente probatorio, in cui la ragazzina ha confermato le accuse.

L'allenatore è indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale aggravata. La sua versione è opposta a quella della presunta vittima: l’ha invitata in stanza, questo è vero, ma per sgridarla per alcuni comportamenti tenuti dalla ragazzina in albergo.

Per ora l'uomo è rimasto al proprio posto: laureato in scienze motorie, capo allenatore, con un master in nutrizionismo e management sportivo, è molto stimato dalla Federnuoto del Friuli Venezia Giulia, dove viene ricordato per gli ottimi risultati raggiunti anche come atleta.

L'Unione Nuoto Friuli, società per cui è tesserato e che gestisce impianti in numerose località, attende la chiusura dell'inchiesta: "Siamo a completa disposizione dell'autorità giudiziaria per fornire tutto il supporto necessario, rimanendo garantisti nei confronti delle parti coinvolte in questa vicenda", ha fatto sapere il presidente, Maurizio Vidus. Precisando di procedere "con la massima cautela, nel rispetto di tutte le persone coinvolte. Le accuse mosse sono molto delicate e coinvolgono direttamente anche il nome della nostra società, la cui reputazione è il risultato di oltre 40 anni di passione per il nuoto, serietà, etica e massima professionalità". C'è un'indagine in corso, "allo stato coperta da segreto istruttorio - conclude la nota di Vidus - attendiamo sviluppi o comunicazioni ufficiali da parte delle autorità giudiziarie o sportive competenti prima di adottare eventuali provvedimenti interni".

