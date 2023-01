Blitz di un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione che a Roma hanno lanciato vernice rossa sulla facciata di Palazzo Madama, sede del Senato, imbrattando alcune finestre e un portone.

Sul posto i carabinieri, che hanno bloccato alcune persone, portate in caserma per l’identificazione.

Dura la reazione del presidente del Senato Ignazio La Russa: «Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza. Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all'edificio", ha detto La Russa.

