Micro zona rossa nel Lazio, dove la variante indiana inizia a fare paura.

La Regione ha deciso di farla scattare nella zona di Bella Farnia, frazione di Sabaudia (Latina), dove ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl è stata rilevata la positività di 80 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati.

Dopo gli esiti dello screening si sono riunite le istituzioni, che hanno deciso di stringere le maglie per arginare la diffusione del contagio e della variante indiana nella Regione. L’intera popolazione della frazione potrà spostarsi solo in caso di necessità, lavoro e salute.

Intanto il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha reperito due strutture in cui ospitare i contagiati per garantire loro l'isolamento necessario, questa mattina sono iniziate le operazioni di trasferimento.

Nella frazione c’è una consistente comunità sikh che lavora nei campi. Lavoratori a nero che non si sono autodenunciati prima che entrasse in vigore il blocco di Speranza per non perdere il lavoro. Persone che vivono ammassate in condizioni in cui è difficile, se non impossibile, garantire il distanziamento.

Sale l’allarme per la mutazione nella Regione Lazio, che oggi ha ribadito la richiesta di un blocco totale dei voli dall’India.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata