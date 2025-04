Questa mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro con il vicepresidente degli Usa James David Vance, in visita in Italia da due giorni per una serie di incontri, tra cui quello con la premier Giorgia Meloni.

In una nota la Santa Sede precisa che l’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo a entrambi di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua.

È l’ultimo giorno del viaggio in Italia di Vance, che ha scitto un post su Instagram: «È stato fantastico incontrare il primo ministro Giorgia Meloni a Roma. L’Italia è un Paese meraviglioso e un grande alleato degli Stati Uniti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata