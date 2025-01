Tre persone hanno perso la vita a causa di una valanga che si è staccata sul crinale est della Punta Valgrande, cima di 2856 metri nelle Alpi Lepontine al confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera, nel territorio comunale di Trasquera.

Le vittime sono Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi. Vivevano a Verbania.

La tragedia è avvenuta oggi, domenica 12 gennaio, poco dopo mezzogiorno.

I tre stavano percorrendo assieme a due amici la salita a piedi con i ramponi, poi avrebbero dovuto ridiscendere con gli sci.

Stavano percorrendo in fila indiana un sentiero già battuto da altriscialpinisti quando l’enorme massa nevosa che si è staccata dal versante. I primi due della fila sono stati solo sfiorati dalla valanga, che ha invece travolto Auguadro, Lomazzi e Bonini, trascinandoli 400 metri più in basso.

Non c’è stato niente da fare, nonostante l’immediato allarme e le ricerche partite subito da parte dei due superstiti e di altre persone che hanno assistito all’incidente, che hanno iniziato a scavare.

Sul posto sono piu arrivati gli elicotteri di Azienda Zero Piemonte e della Gdf, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino e ai finanzieri del Sagf. I due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale: non hanno riportato gravi ferite ma sono sotto choc. Inutili, invece, i tentativi di rianimare gli altri tre, deceduti a causa dei traumi riportati durante il trascinamento verso valle.

Nell'area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell'Arpa, sopra ai 2100 metri di quota il rischio valanghe era di livello 3, cioè 'marcato'. «Quella zona è a più di duemila metri, non c'è niente da fare se non con gli sci fuori pista», ha spiegato il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco. «Lassù si sale solo con le ciaspole o con l'elicottero», ha aggiunto.

Una delle vittime, Matteo Auguadro, 48 anni, era un noto velista. Nel settembre del 2022, come prodiere, aveva vinto il titolo mondiale nella categoria Maxi Yacht Rolex Cup nelle acque di Porto Cervo e dal 2004 al 2007 ha fatto parte dell'equipaggio di Mascalzone Latino. Sposato, lascia moglie e due figli.

