Più della metà della popolazione italiana è vaccinata: a confermarlo l’ultimo report del governo, che parla di 27.581.936 persone che hanno completato il ciclo vaccinale, un numero pari, appunto, al 51,07% della popolazione over 12.

Il totale delle dosi vaccinali somministrate in Italia è pari a 62.123.241, mentre in Sardegna le dosi somministrate sono in totale 1.657.175, contro 1.799.921 dosi consegnate che portano la percentuale di somministrazione al 92,1%, dato ancora al di sotto della media nazionale che è pari al 93,5%.

Buona parte delle dosi somministrate sono di Pfizer Biontech (oltre 2.700.000 somministrazioni dal 12 al 17 luglio), seguono AstraZeneca (quasi 620mila somministrazioni) e Moderna (quasi 450mila somministrazioni).

La maggiore copertura riguarda la fascia over 80 con quasi il 90% della popolazione totalmente coperta, segue la fascia 70-79 con quasi il 79% della popolazione coperta, quindi la fascia 60-69 (65% della popolazione totalmente vaccinata), la fascia 50-59 anni (62% della popolazione totalmente vaccinata). Ancora indietro la fascia 40-49 (43% della popolazione vaccinata), la 30-39 (29% della popolazione vaccinata), la 20-29 (25% della popolazione vaccinata) e la 12-19 (10% della popolazione vaccinata).

