Mentre si avvicina il 30 settembre, data in cui scade l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto, in ospedali, ambulatori e Rsa, i dati sull’andamento dei contagi evidenziano un’inversione di tendenza, con l’incidenza che torna ad aumentare.

Il monitoraggio settimanale dell’Iss indica che l’incidenza è di 215 casi settimanali ogni 100mila abitanti, rispetto ai 186 della settimana precedente. Stabile a 0,91 l’indice Rt, mentre restano bassi i tassi di occupazione degli ospedali (terapie intensive stabili all'1,4%, aree mediche al 5,3%, in calo).

VACCINO BIVALENTE A TUTTI GLI OVER 12

Sulla campagna vaccinale arriva invece una nuova circolare del ministero della Salute. I vaccini bivalenti anti-Covid aggiornati alle sottovarianti Omicron 1 e Omicron 4-5 “potranno essere resi disponibili, su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo (quarta dose, ndr) per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni”.

Inoltre, ribadisce ancora il ministero, non c’è ragione per preferire un vaccino all’altro, perché “tutti i vaccini bivalenti oggi disponibili possono ampliare la protezione contro diverse varianti”.

LE ULTIME RESTRIZIONI

Quanto alle altre restrizioni ancora in vigore sono due le date da segnare sul calendario, oltre a quella del 30 settembre. Il 31 ottobre c’è lo stop dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, il 31 dicembre scade l’obbligo di Green pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori in ospedali e Rsa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata