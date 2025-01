Mentre cucinava era andata a buttare la spazzatura in giardino, lasciando per pochi istanti due figli piccoli soli in casa. Uno dei due però l’ha chiusa accidentalmente fuori.

Tragedia sfiorata a Travagliato, in provincia di Brescia.

La donna ha chiamato i carabinieri: il piano a induzione era in funzione e il fumo iniziava ormai a invadere la casa.

I militari dell'Arma, accertato che porte e finestre erano chiuse e non potendo abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare di ferire i piccoli, sono riusciti ad accedere dal garage, portando in salvo i minori mentre la casa era ormai saturata dal fumo.

I bambini sono stati portati in ospedale per accertamenti.

