Dramma questa mattina a Napoli, dove un uomo armato si è barricato in casa. Dalla finestra della sua abitazione, al quarto piano di via Raffaele Testa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, ha anche iniziato a sparare con la pistola urlando frasi sconnesse tra le quali «l'ho uccisa», riferendosi evidentemente alla moglie.

Sul posto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno circoscritto l’area, e delle unità operative di primo intervento. Quindi l’irruzione nell’appartamento, che ha rivelato però l’epilogo più tragico: l’uomo si era già ucciso, ed è stato trovato morto accanto al cadavere della moglie.

Profondo cordoglio in città: la coppia aveva tre figli, due minorenni e questa mattina regolarmente a scuola e all’oscuro di quanto accaduto, e un altro figlio maggiorenne in questi giorni in viaggio d’istruzione all’estero.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali motivazioni dietro al folle gesto. L'uomo è un ex vigilante ferito a una gamba durante il lavoro e che poi era stato trasferito in ufficio perché non più abile al servizio attivo.

