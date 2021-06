Sei persone sono state arrestate dalla Polizia, a Milano, in esecuzione di un decreto di fermo emesso dal pm, per il caso del peruviano, il 38enne Yparraguirre Silva, ucciso a coltellate durante un torneo di calcetto.

I sei uomini, di origine peruviana, supporters della squadra amatoriale di calcetto "Milano Grone” sono dunque "ritenuti responsabili dell'omicidio di Silva, supporter del rivale club calcistico peruviano “Universitario De Deportes".

Il fatto era avvenuto sabato 29 maggio al centro sportivo Asd Agrisport in via del Ricordo, fra via Padova e il quartiere Adriano (zona Crescenzago).

Secondo le indagini condotte dalla Sezione omicidi della Squadra Mobile, poco prima dell'inizio della semifinale del trofeo amatoriale “The super League Milano”, che si sarebbe dovuta disputare tra le squadre Sporting Cristal e Garra Crema, tra Yparraguirre Silva e alcuni sostenitori dell'Alianza Lima è iniziata una discussione per rivalità calcistiche passata poi subito alle vie di fatto. In pochi istanti la vittima è stata accerchiata da almeno sei uomini, quattro dei quali muniti di coltello, che hanno sferrato alcuni fendenti colpendola più volte alla schiena e al torace. L'uomo ha barcollato per alcuni istanti, avvicinandosi alla moglie poco distante e poi si è accasciato a terra, nel punto dove è stato immediatamente soccorso da alcuni sui connazionali.

Gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Per Yparraguirre Silva, immediatamente soccorso e trasferito in ospedale, non c’è purtroppo stato nulla da fare. Subito dopo sono scattate le indagini degli agenti della Mobile chem ascoltando i numerosi testimoni presenti per assistere all'evento sportivo, sono riusciti a individuare il gruppo di tifosi presenti all'aggressione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata