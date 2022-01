Ha ucciso la moglie con una coltellata al torace, un fendente che non ha lasciato scampo alla 76enne. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri a Livorno, in un appartamento di via Inghilterra.

A dare l’allarme è stato il figlio della coppia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori ed è andato nella loro casa. Ha chiamato il 118, ma ogni soccorso per la madre si è rivelato inutile, e anche i carabinieri.

Il padre, un 80enne, all’arrivo dei militari era in lacrime e in stato confusionale ma ha ammesso subito le sue responsabilità.

L’uomo è stato portato in caserma, dove è stato ascoltato anche il figlio. Proseguono gli accertamenti.

