"Marcisca in prigione per il male che ha fatto, che muoia da solo”. Non usa mezzi termini Eleonora Bianco, la figlia di Angelo Dargenio, la 48enne che ieri a Torino è stata uccisa dall’ex marito a colpi di pistola.

L’uomo, guardia giurata di 50 anni, è stato arrestato ma nel corso dell’interrogatorio il suo avvocato ha chiesto un’interruzione poiché il suo assistito era frastornato, confuso, in lacrime, e avrebbe fatto cenno a una terza persona parlando inoltre di discussioni avute con la vittime per questioni di soldi ai figli.

Eleonora, 26 anni, è stata ascoltata in Questura dagli inquirenti. Abita insieme al compagno e un figlio piccolo di fronte alla casa della madre e, prima di avere un malore, ha rivolto alcuni brevi commenti ai cronisti che l’aspettavano riservano al padre parole di odio e disprezzo.

