Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

L'uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, l'ha accoltellata mentre i due erano a casa da soli, in via Donizetti. Inutili i soccorsi per la vittima.

Il killer poco dopo è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio.

(Unioneonline/D)

