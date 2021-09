L’andatura incerta ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di fermare il 41enne in sella a una bicicletta con pedalata assistita. L’uomo percorreva la via Emilia a Ozzano dell’Emilia.

Dopo gli accertamenti di rito, i militari hanno scoperto che non solo non aveva la patente ma che nella borraccia che portava agganciata alla due ruote non aveva messo dell’acqua, bensì del vino rosso. Inoltre, sottoposto all’alcoltest, il suo tasso alcolemico è risultato di 1,61 grammi per litro, quindi tre volte oltre il limite.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza inevitabile e segnalazione alla Prefettura poiché è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

