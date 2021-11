Si è conclusa in modo drammatico la scomparsa di un 73enne sofferente di Alzheimer che diversi giorni fa si era allontanato dal Policlinico Gemelli di Roma. La mobilitazione era stata grandissima e numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia in tv e sui social.

Il corpo di Giovanni Manna è stato ritrovato nel parco dell’Insugherata.

Il 16 novembre scorso era stato portato al pronto soccorso in ambulanza per alcuni accertamenti. Intorno alle 21.45 ha parlato con i parenti al telefono e mentre era in corso la conversazione la linea si è interrotta, da quel momento in poi il cellulare è risultato sempre irraggiungibile.

L’allarme è scattato immediatamente, tantissime persone hanno raggiunto la zona dell’ospedale per cercarlo, purtroppo senza successo.

Grande la rabbia del figlio: “Ho pregato di controllarlo perché a causa della sua malattia tende a voler scappare”. Purtroppo la fuga ipotizzata si è poi effettivamente realizzata.

