Lo scrittore esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Genova Marassi. Trovata morta anche la madre 86enne, con cui lo scrittore viveva.

Secondo le prime ricostruzioni, ad uccidere l’uomo sarebbe stato un malore, mentre la donna, gravemente malata e non autosufficiente, sarebbe morta di stenti perché impossibilitata non in grado di provvedere a se stessa.

Nell'abitazione dove madre e figlio vivevano sono intervenute le volanti della polizia avvisate da un amico di La Fauci, allarmato perché non lo sentiva da giorni.

I poliziotti hanno trovato i due corpi in avanzato stato di decomposizione, ognuno nella propria camera.

Il pubblico ministero Stefano Puppo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter procedere ad accertamenti. Verranno sentiti i conoscenti e analizzati farmaci trovati in casa.

(Unioneonline/v.l.)

