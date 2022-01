L’imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli è stata trovata senza vita nella sua villa di Mogliano Veneto, nel Trevigiano. A dare l’allarme è stata la colf, che ha tentato di soccorrerla ma inutilmente.

47 anni, nota nel jet set per le immancabili presenze nelle feste e nei salotti buoni di Treviso e Venezia, e per la relazione avuta in gioventù con Massimiliano Allegri, negli ultimi tempi conduceva una vita ritirata. La causa del decesso sarebbe un infarto. Accanto al corpo c’erano diverse confezioni di farmaci, che la donna prendeva regolarmente.

Quella con Allegri era stata una storia clandestina: i due si vedevano in varie città ma lui non l’ha mai presentata ufficialmente come la sua compagna, tanto che l’imprenditrice in un’intervista aveva dichiarato di “detestarlo” poiché si era sentita “usata”.

