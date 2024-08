Senza vita sul letto, in un appartamento in condizioni di estremo degrado. Il corpo di Daniela Venturelli, 58 anni, giaceva lì da giorni, nella casa di via Vignolese. E dai primi rilievi sarebbero emerse delle lesioni sospette.

Ieri pomeriggio è scattato l’allarme, è stato il figlio a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Volante, della Mobile e della Scientifica insieme al pm di turno.

Al termine degli accertamenti la salma è stata poi trasferita in medicina legale, a Modena, dove ieri sera sarebbe stato effettuato un primo esame esterno. Il figlio della donna è stato sentito a lungo in questura. Nessuna ipotesi circa il decesso è stata esclusa.

