Era stata investita lunedì sera mentre attraversava la strada in bicicletta, travolta da un furgone nel centro di Reschigliano, paese del Padovano.

Emanuela Brahja, una bambina di 11 anni, era stata immediatamente trasferita in condizioni disperate in ospedale a Padova dove è rimasta due giorni senza rispondere alle cure: le ferite erano troppo gravi, in nottata ne è stato dichiarato il decesso.

Spetterà ora agli agenti della Polizia stradale di Piove di Sacco ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: alla guida del furgone c'era un uomo di 36 anni residente nel Veneziano. È stato lui il primo a chiamare i soccorsi. Ieri sera c'era stata una veglia di preghiera per la bambina in parrocchia.

L'intera comunità di Reschigliano si è stretta al dolore della famiglia.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata