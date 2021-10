Incidente mortale a Palermo.

Un’auto ha travolto un motociclista all’alba, intorno alle cinque del mattino, per poi darsi alla fuga.

E’ successo alla Cala, vicino al mercato Ittico. L'automobilista dopo lo scontro è scappato, lasciando la vittima agonizzante sull'asfalto.

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica. E’ caccia adesso al pirata della strada, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

