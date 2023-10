Un trattore truccato che raggiungeva la velocità di 100 km orari.

Lo hanno fermato i carabinieri della Stazione di Ponte Arche (Trento) nel corso di alcuni controlli sulle strade di campagna.

Il proprietario aveva modificato il mezzo agricolo installando sulla centralina un filo elettrico che gli consentiva di bypassare il limitatore di velocità.

Così, un veicolo che non avrebbe potuto superare i 40 km orari era stato truccato in modo da raggiungere i 100. Per non destare sospetti, il proprietario aveva anche rimosso dalla parte posteriore del mezzo l’adesivo indicante la velocità massima (40 km all’ora, appunto).

Il conducente è stato multato, il mezzo subito sospeso dalla circolazione. Non era neanche coperto da assicurazione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata