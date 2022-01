Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina all’impianto di risalita di Lorica, nel comune di Casali del Manco nel Cosentino.

A perdere la vita è stato Alessandro Marcelli, 60 anni, responsabile degli impianti di risalita.

Prima dell’apertura degli impianti l’uomo era a valle per effettuare delle verifiche alla cabinovia, quando è stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo con violenza la testa.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 60enne.

Sono intervenuti anche i carabinieri per la ricostruzione dell’accaduto e i vigili del fuoco per evacuare alcuni operai rimasti sospesi in una cabina quando l’impianto – dopo l’incidente – è stato fermato.

